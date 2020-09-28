ФК «Новосибирск» обыграл нижегородскую «Волну»

Фото ФК "Новосибирск"

Футбольный «Новосибирск» сыграл на выезде против нижегородской «Волны»; сибиряки вырвали победу за несколько минут до финального свистка.

ФК «Новосибирск» обыграл «Волну» из Нижегородской области на выезде. Матч прошёл сегодня, 4 октября. Игра завершилась со счётом 1:0.

Победное очко новосибирской команде принёс Иван Скученко.

«Матч в Нижнем Новгороде получился очень напряжённым. Наша команда имел игровое преимущество, но реализовать его сумела только на 81-й минуте, когда вышедший на замену Иван Скученко головой замкнул подачу Романа Косянчука слева, отправив мяч в ворота рикошетом от штанги», — сообщает пресс-службе новосибирского клуба.

7 октября «Новосибирск» сыграет в Ульяновске с местной «Волгой», которая сегодня уступила «Динамо-Барнаул» со счётом 0:1, потерпев первое поражение в сезоне.

Напомним, в предыдущем туре новосибирцы разгромили барнаульское «Динамо» со счётом 3:0.