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ФК «Волна» — «Новосибирск»: прямая трансляция матча 4 октября

сегодня 19:25

Фото из социальных сетей ФК «Новосибирск»

Футбольный «Новосибирск» играет в Нижнем Новгороде против местной «Волны»; матч можно будет посмотреть в прямом эфире.

ФК «Новосибирск» сегодня сыграет с «Волной» в Нижнем Новгороде. Матч начнётся в 20:00 по местному времени.

Сибиряки в последних матчах показывают отличную игру: новосибирцы не проигрывают уже шесть встреч подряд. «Орлы» делят первое место в таблице с «Тюменью», «Волгой» и «КАМАЗом». Все четыре команды набрали 19 очков.

«Волна» отстаёт от лидеров всего на три очка. Из семи встреч нижегородцы выиграли пять и ещё одну сыграли вничью. В предыдущей встрече команда сыграла вничью с «Ностой» в зрелищном матче, который завершился со счётом 3:3.

Прямая трансляция матча доступна на YouTube канале ФК «Волна», также её можно посмотреть здесь.

Напомним, в предыдущем туре новосибирцы разгромили барнаульское «Динамо» со счётом 3:0.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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