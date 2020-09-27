Генпрокуратура взяла на контроль проверку загрязнения морской воды на Камчатке

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После гибели сотен морских животных на камчатке проверку начал СК; прокуратура привлекла к работе специалистов, проверяющих пробы воды.

Генеральная прокуратура РФ взяла под контроль ход и результаты проверки данных о загрязнении морской воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Андрея Иванова.

«В связи с дополнительной информацией о выявлении загрязнённых участков территория проверки расширена: проверочные мероприятия проводятся в бухтах Большая и Малая лагерная и бухте Бабья», — приводит агентство заявление Иванова.

Поиски причин загрязнения акватории океана в четырёх камчатских бухтах ведутся уже неделю. По поручению краевых властей специалисты гидрометслужбы провели проверку и выявили превышение содержания в воде фенола и нефтепродуктов.

Напомним, глава Камчатки пообещал увольнять чиновников за сокрытие информации о загрязнении океана.