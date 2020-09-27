Глава Камчатки пообещал увольнения за гибель морских животных

Фото из открытых источников

Губернатор Камчатского края пообещал увольнения за сокрытие информации о состоянии воды в Авачинском заливе; глава региона пообещал спросить и с федеральных органов.

Губернаток Камчатки Владимир Солодов будет увольнять должностных лиц, если выяснится, что они замалчивали или приукрашивали информацию о загрязнении воды в Авачинском заливе. Такое заявление чиновник сделал на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

«Сразу могу сказать, что, если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их — сразу будут уволены должностные лица. В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности», — сказал в видеообращении Солодов.

Напомним, на Камчатке из-за загрязнения океана погибли тысячи морских животных.