Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Глава Камчатки пообещал увольнения за гибель морских животных

сегодня 10:47

Фото из открытых источников

Губернатор Камчатского края пообещал увольнения за сокрытие информации о состоянии воды в Авачинском заливе; глава региона пообещал спросить и с федеральных органов.

Губернаток Камчатки Владимир Солодов будет увольнять должностных лиц, если выяснится, что они замалчивали или приукрашивали информацию о загрязнении воды в Авачинском заливе. Такое заявление чиновник сделал на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

«Сразу могу сказать, что, если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их — сразу будут уволены должностные лица. В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности», — сказал в видеообращении Солодов.

Напомним, на Камчатке из-за загрязнения океана погибли тысячи морских животных.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

экология
Камчатка

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

33043
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30592
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30490
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
28782
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
24405
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22328
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт
22250
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября