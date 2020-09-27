Холодную и снежную зиму пообещали новосибирцам

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Стал известен прогноз на предстоящую зиму в Новосибирске; будет снежно и морозно.

Предстоящая зима в Новосибирской области не порадует местных жителей комфортом. По прогнозу синоптиков, уже в декабре ударят морозы, будут затяжные снегопады и метели. Холода продержатся вплоть до февраля. Подниматься температура будет лишь в отдельные дни.

По прогнозу метеорологов, декабрь будет богатым на осадки. Температура в первой декаде декабря составит -11 градусов Цельсия, а к концу месяца опустится до -14. Сильными морозы будут ощущаться из-за ветров и высокой влажности.

В январе в Новосибирской области ожидаются сильные крещенские морозы, осадков станет меньше. Февраль будет морозный и сухой, основные осадки ожидаются в конце месяца.

Напомним, в Новосибирск идёт резкое похолодание и снегопад.