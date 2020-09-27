Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Холодную и снежную зиму пообещали новосибирцам

сегодня 08:07

Фото pixabay.com

Стал известен прогноз на предстоящую зиму в Новосибирске; будет снежно и морозно.

Предстоящая зима в Новосибирской области не порадует местных жителей комфортом. По прогнозу синоптиков, уже в декабре ударят морозы, будут затяжные снегопады и метели. Холода продержатся вплоть до февраля. Подниматься температура будет лишь в отдельные дни.

По прогнозу метеорологов, декабрь будет богатым на осадки. Температура в первой декаде декабря составит -11 градусов Цельсия, а к концу месяца опустится до -14. Сильными морозы будут ощущаться из-за ветров и высокой влажности.

В январе в Новосибирской области ожидаются сильные крещенские морозы, осадков станет меньше. Февраль будет морозный и сухой, основные осадки ожидаются в конце месяца.

Напомним, в Новосибирск идёт резкое похолодание и снегопад.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

зима
погода
новосибирск
снегопад

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

33014
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30572
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30462
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
24375
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
24143
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
22306
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт
22191
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября