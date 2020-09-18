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Изнасилованных и расчленённых сестёр из Омска похоронили на родине убийцы

сегодня 14:21

Фото СК РФ и "Происшествия оперативно"

В Рыбинске Ярославской области похоронили сестёр, которых изнасиловал и убил любовник их матери; могила усыпана цветами и игрушками.

В Рыбинске похоронили изнасилованных и убитых девочек-сестёр из Омска. Мать не стала увозить тела детей на родину.

Как сообщают местные СМИ, детей похоронили на одном из кладбищ Рыбинска. На могиле много цветом и игрушек, часть из них перенесли от подъезда, где жители города устроили своеобразный мемориал.

От перевоза детей в Омск мать отговорили в местной епархии, которая помогала хоронить детей.

По информации ярославских СМИ, мать погибших детей вернулась на родину.

Напомним, 18 сентября в Рыбинске задержали убийцу омских сестёр.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

убийство
дети
Ярославль

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