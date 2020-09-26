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Коронавирус опустошил кассы новосибирской индустрии гостеприимства: убытки гостиниц и общепита выросли в 6 раз

сегодня 21:24

Фото pixabay.com

Сфера услуг крайне уязвима для колебаний количества гостей и туристов; пандемия едва не угробила этот сектор экономики Новосибирской области.

По итогам первого полугодия убытки гостиниц и организаций общественного питания Новосибирской области выросли в 6 раз к уровню прошлого года. Это связано с ограничениями по коронавирусу и падением туристического потока. Об этом пишет «Коммерсант Сибирь» со ссылкой на Новосибирскстат.

Не открылось и не заявлено открытие на текущий год ни одной брендированной гостиницы.

Убытки индустрии составили 420 млн рублей, их не удастся отбить до конца года, хотя наполняемость гостиниц и точек общепита постепенно растёт, но, в основном, за счёт индивидуальных гостей. Убыточными в первом полугодии были 81,8% предприятий сектора по сравнению с 54,6% год назад.

Впрочем, падение выручки в сфере гостиниц и общепита испытали все сибирские регионы. Красноярский край – на 54,5%, Республика Алтай – 42,3% и Алтайский край – на 30,2%.

Глубина бронирования в Новосибирской области упала с 14 до 2-3 дней.

Согласно статистике, в Новосибирской области на начало текущего года работали 339 коллективных средств размещения, включая 201 гостиницу и аналогичные средства размещения. Все объекты под управлением крупнейших сетей сосредоточены в административном центре региона — Новосибирске.

Напомним, 26 сентября стало известно, что горнолыжный курорт Шерегеш откроет сезон в ноябре.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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