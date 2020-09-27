Легендарный бородач и другие пернатые: в Новосибирском зоопарке рассказали о Международных днях наблюдения за птицами

Фотографии О. Головиной, Фонда сохранения грифов (VCF) и из аккаунта nskzoo в соцсети Instagram

Завершаются Международные дни наблюдения за птицами; участие в акции могут принимать не только орнитологи, но и любители.

Ежегодно в начале октября проходят Международные дни наблюдения птиц. Обычно на это отводятся два выходных дня. Однако в этом году Союз охраны птиц России по просьбам участников акции из северных регионов страны расширил сроки проведения. Вся неделя с 26 сентября по 4 октября была объявлена Днями наблюдения птиц, рассказали в Новосибирском зоопарке.

Орнитология, доступная каждому

Орнитологи и просто любители пернатых на протяжении недели отмечают всех увиденных (в лесу, парке, на даче и где угодно) птиц и направляют результаты своих наблюдений в национальные координационные центры.

«Это сродни состязанию – участники акции стремятся увидеть как можно больше птиц за определённый промежуток времени. Сейчас для таких наблюдений подходящий период. Во время осеннего пролёта есть шанс увидеть и услышать многих птиц», — подчеркнули в зоопарке.

Легендарный бородач

Бородач, или ягнятник, — птица из семейства ястребиных. Этих красивых птиц люди долгое время истребляли, ошибочно считая, что бородач охотится на молодых овец. Заблуждения и предрассудки привели к тому, что природная популяция сократилась, в некоторых районах Европы бородачей совсем не осталось.

В конце 70-х годов 20-го века зоологи – энтузиасты решили спасти бородачей и начали уникальный проект, который со временем дал отличные результаты. В рамках проекта птенцов, появившихся на свет в зоопарках и питомниках, помещают в естественные условия – отвозят в Альпы. Птенцы в момент выпуска ещё не умеют летать. Биологи ежедневно доставляют птенцам корм, наблюдают за ними.

Через 20-30 дней наступает время первого полёта, затем птицы, ведомые инстинктом, начинают искать себе корм. Проходит ещё немного времени, и они больше не нуждаются в помощи людей.

Метод оказался очень успешным. С 1987 по 2015 годы в природу было выпущено 204 бородача. Популяция в Альпах восстановилась. Сейчас выпуски идут и в других регионах.

«В Новосибирском зоопарке содержится две пары бородачей. Вместе с ними в вольере живут зайцы-беляки. За все годы соседства птицы ни разу даже не попытались напасть на зайцев. То есть бородачей на протяжении веков действительно зря обвиняли. Они не охотятся ни на диких, ни на домашних животных, потому что питаются падалью», — рассказали в зоопарке.

Бородач распространён в горах Южной Европы, Восточной и Южной Африки, Передней и Центральной Азии. На территории России встречается на Кавказе и изредка на Алтае и в Саянах. Положение вида оценивается как «близкое к уязвимому».

Напомним, вчера в Новосибирском зоопарке рассказали о переезде животных в «зимние квартиры».