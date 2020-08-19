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Мебельную фабрику в Новосибирске обанкротят

сегодня 22:27

Фото pixabay.com

Коронавирус стал причиной бизнес-неприятностей далеко не для всех предпринимателей; известная новосибирская мебельная фабрика закончила прошлый год с колоссальными убытками.

«Торговый дом «Камеа» может быть обанкрочен, иск подан новосибирским ООО «Рынок мебели», требования составили 435 тысяч рублей. Данные об иске есть в картотеке арбитражных дел.

Дата первого заседания пока не назначена, подробности дела не уточняются.

«Камее» будет трудно погасить выставленные требования – за прошлый год убытки составили 11,3 млн рублей при выручке свыше 108 млн. На рынке ТД «Камеа» — с 1999 года, выпускает под заказ элитные кухни и мебель. Согласно данным сервиса «Контур – Фокус», собственником ООО «ТД «Камеа» является Андрей Коротков. Торговый дом располагается по одному адресу с мебельной фабрикой «Камеа».

Напомним, 19 августа Банк России напечатал 800 тон пятитысячных купюр.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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