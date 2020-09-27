«Морда в мясо»: два «Ниссана» устроили аварию под Новосибирском

Фото "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Минувшей ночью в Искитиме столкнулись два «Ниссана»; кроссовер оказался прочнее.

На улице Пушкина в районном центре Искитим, в лобовом столкновении минувшей ночью сошлись седан Nissan Pulsar и кроссовер Nissan Murano. Информация об этом появилась в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидца, водитель Пульсара совершал левый поворот и не уступил дорогу встречному автомобилю.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, врачи скорой помощи и спасатели.

Седан в результате аварии получил критические повреждения, кроссовер оказался чуть крепче. По имеющейся информации, несмотря на страшные с виду последствия ДТП, обошлось без жертв, однако мужчине, находившемуся в седане, потребовалась медицинская помощь.

Напомним, 2 октября в центре Новосибирска в ночной аварии погибли два человека.