Муж-ревнивец до полусмерти избил жену в Новосибирской области

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Полиция возбудила уголовное дело на ревнивца, избившего свою жену; мужчину взяли под стражу.

Полиция в Болотнинском районе Новосибирской области возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 3 октября в 6.00 из частного дома по улице Колхозной города Болотное в центральную районную больницу была госпитализирована 54-летняя хозяйка дома с переломами четырёх ребер, челюсти, ключицы, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и другими телесными повреждениями. О данном факте медицинские работники сообщили в районный отдел полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела МВД России по Болотнинскому району установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 55-летнего ранее не судимого мужа потерпевшей. Полицейские установили, что накануне в ходе возникшей ссоры на почве ревности подозреваемый нанёс множественные удары ногами и руками своей жене, причинив её здоровью тяжкий вред.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.

Напомним, под Новосибирском мужчина убил свою жену в день свадьбы.