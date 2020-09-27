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Мужчина и две женщины: что известно о новых жертвах коронавируса в Новосибирске

сегодня 11:32

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Оперативный штаб обновил данные о смертности от коронавируса; за сутки умерли ещё три пациента.

В Новосибирске стало больше смертей от коронавируса. Оперативный штаб обновил данные.

«Скончались ещё три пациента: мужчина в возрасте 67 лет и женщины в возрасте 50 лет и 61 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 464 человека», — говорится в сообщении оперштаба.

В отделениях интенсивной терапии находятся 62 человека. На ИВЛ – 8 пациентов.

Напомним, за сутки в Новосибирске подтвердили ещё 77 случаев коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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коронавирус

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