Начинающие новосибирские киберспортсмены сойдутся в кибертурнире

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Новосибирск приобщается к киберспорту — масштабному явлению, охватившему весь мир; кибертурнир продлится два месяца.

В Новосибирске 6 октября стартует II сезон лиги для начинающих киберспортсменов QUAZAR.GG. Завершатся киберпоединки 6 декабря. Зарегистрировались пятьсот индивидуальных участников разных возрастов и полсотни учебных заведений Новосибирска – это почти полный список вузов, школ и лицеев. Об этом сообщается в паблике лиги в соцсети «Вконтакте». Соревнования планируется транслировать в прямом эфире в соцсетях. Киберспортсмены встретятся в различных кибердисциплинах.

Напомним, 4 сентября прозвучало предложение ввести киберспорт в школьное образование.