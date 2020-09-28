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Названо количество российских школ на карантине из-за коронавируса

сегодня 00:15

Фото из открытых источников

Есть вторая волна коронавируса или нет – учебные заведения приходится переводить на карантин; Минпрос не рассматривает введение централизованного удалённого обучения.

Из почти 42 тысяч российских школ на карантине находится примерно 3%, заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк. Меры введены из-за коронавируса и ОРВИ, пишет ТАСС.

Басюк сообщил, что школы сами определяют формат обучения, ни о каком централизованном переводе школьников на «удалёнку» и речи быть не может.

С 1 по 7 сентября в школах выявили свыше 1000 эпизодов заражения коронавирусом у педагогов и технического персонала. Такие данные приводит Роспотребнадзор и они подтверждены Басюком. Главное, сказал замминистра просвещения – это защита возрастных педагогов, чаще всего именно они переводятся на дистант для ведения школьных уроков.

Напомним, 4 сентября Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизирована.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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