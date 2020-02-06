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Новосибирские моржи открыли сезон на Урале

вчера 23:48

Фото «Отморозкин» ВК

Любители искупаться в холодной воде из движения «Отморозкин» открыли сезон; новосибирские моржи окунулись вместе со своими уральскими коллегами.

Моржи из новосибирского движения «Отморозкин» открыли сезон на Урале. Об этом 4 октября сообщается в социальных сетях сообщества моржей.

«Кристально чистая, прозрачная водичка, очень мягкая и вкусная на вкус))) добавила пару тысяч положительных эмоций в наши и так бескрайне довольные мордашки...», — пишут организаторы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим. Сиб.фм).

Также моржи отметили, что мероприятие проходило с соблюдением всех возможных правил безопасности.

«Мероприятие на 150 человек, обслуживало как минимум человек 30 наверное... При чем мероприятие было совершенно безоплатное от начала до конца...
Безоплатны были как старты сразу по трем дорожкам, так и баня., Горячее питание с огромнейшим ассортиментом в неограниченных количествах., Раздельные, мобильные раздевалки прям на берегу., и даже был привезен и установлен кёрлинг для всех желающих и свободных от заплывов и еды», — пишут в соцсетях организаторы.

Также после заплыва в холодной воде моржам предложили погреться в целом КАМАЗе тёплой. Позже из грузовика соорудили бассейн.

Напомним, в феврале новосибирские моржи решили провести сутки в ледяной воде.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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