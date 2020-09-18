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Новосибирский блогер Давид Манукян поддержал Ольгу Бузову после не самого удачного выступления на ледовом шоу

сегодня 19:24

Фото Instagram

Бузову расстроил её старт на шоу «Ледниковый период»; она в дуэте с Дмитрием Соловьёвым получила посредственные оценки.

Утешить диву смог только новосибирский блогер Дава, ждавший Ольгу за кулисами шоу, не смотря на все ходящие слухи о том, что они с Бузовой расстались. Об этом Бузова написала в Instagram, предварительно крайне эмоционально высказавшись относительно своего выступления. Манукян утешил Бузову тем, что высшие баллы могут получить только артисты, виртуозно владеющие фигурным катанием. Как известно, Бузова начала подготовку к шоу с нулевого уровня – она даже на коньках стоять не умела.

Напомним, 18 сентября Бузова рассказала о начале их романа с Манукяном.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

Ольга Бузова
Давид Манукян

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