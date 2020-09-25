Новосибирский минздрав ответил на жалобы пациентов с коронавирусом об отсутствии лечения

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В Министерстве здравоохранения прокомментировали жалобы об отсутствии лекарств и тестирования на коронавирус в горбольнице №1; в минздраве заявили, что препаратов хватает на всех.

Минздрав Новосибирской области прокомментировал заявление пациентов об отсутствии препаратов и тестирования на коронавирус в городской клинической больнице №1. Об этом министерство 4 октября сообщило Сиб.фм в ответ на жалобу находящихся там людей.

«При поступлении в стационар 100% пациентов с внебольничной пневмонией незамедлительно тестируют на коронавирусную инфекцию. Сроки получения результатов – до 48 часов. При наличии характерной клинической картины коронавирусной пневмонии пациенты получают специфическую терапию препаратами, входящими в перечень временных методических рекомендаций Минздрава РФ, до получения результата лаборатории», — сообщили в минздраве.

Также пациенты заявили, что им не предоставляют лечения от коронавирусной инфекции, однако в министерстве эту информацию не подтвердили.

«Запас медикаментов в инфекционном госпитале в настоящий момент составляет не менее 10 дней, в том числе 5 видов антибиотиков, применяющихся для лечения коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии, три вида противовирусных препаратов, ангиопротекторы, антикоагулянты, глюкокортикоиды. Также в госпитале имеется достаточный запас перевязочных и расходных материалов», — прокомментировали в министерстве.

В минздраве сообщили, что дополнительный персонал для работы с пациентами сейчас не привлекается. Однако профильное ведомство подтвердило, что часть пациентов перевозят из Новосибирска в Мошковский район — ранее Сиб.фм рассказывал об этом.

«Для работы врачами в инфекционном госпитале стоматологи или студенты не привлекаются. Дежурная бригада 3 корпуса – 27-29 человек: пульмонологи, кардиологи, терапевты, эндокринологи, которые прошли необходимое обучение для работы с коронавирусом, все имеют удостоверения о подготовке. Студенты медицинского университета работают только в качестве среднего медперсонала, они также прошли соответствующее обучение», — сказано в ответе минздрава на запрос Сиб.фм.

Напомним, сегодня число заболевших коронавирусом в России за сутки превысило 10 тысяч.