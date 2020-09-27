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Ольга Бузова ляжет под нож хирурга после завершения «Ледникового периода»

сегодня 18:30

Фото Instagram

Неистовость, проявленная Бузовой в тренировках к шоу, обострила хронические заболевания; звезде придётся перенести операцию.

У Ольги Бузовой обострились хронические заболевания опорно-двигательного аппарата, в частности – воспаляется косточка на ноге. Бузова уже оперировала её, но запредельные нагрузки, которыми дива себя изнуряла при подготовке к «Ледниковому периоду», привели к обострению. Об этом пишет «Стархит».

Бузова пока сдерживает воспаление с помощью главного врача сборной по футболу Эдуарда Безуглова, но операционного стола не избежать. Бузова приняла решение прибегнуть к помощи хирурга после окончания ледового шоу.

Напомним, 29 сентября Бузова получила вызов на бой от девушки – боксёрки.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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Ольга Бузова

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