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Пассажиров и пилота упавшего вертолёта эвакуировали в Якутии

сегодня 12:43

Фото из открытых источников

В Якутии нашли и эвакуировали людей из вертолёта Ми-2; никто не пострадал.

Пассажиры и пилот вертолёта Ми-2, который сегодня утром совершил жёсткую посадку в Якутии, обнаружены и эвакуированы в Среднеколымском районе Якутии. Об этом сообщает ТАСС.

«Для поиска и эвакуации пассажиров и пилота было задействовано воздушное судно Ми-8МТВ «Полярных авиалиний». Примерно в 60 километрах [от Среднеколымска] в лесном массиве визуально были обнаружены семь человек — шесть пассажиров и пилот. Экипаж произвёл посадку и эвакуировал их. Пострадавших нет», — сообщили в авиакомпании «Полярные авиалинии».

Напомним, сегодня утром вертолёт совершил жёсткую посадку в Якутии.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

эвакуация
Якутия
жёсткая посадка

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