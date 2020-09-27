Пассажиров и пилота упавшего вертолёта эвакуировали в Якутии

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В Якутии нашли и эвакуировали людей из вертолёта Ми-2; никто не пострадал.

Пассажиры и пилот вертолёта Ми-2, который сегодня утром совершил жёсткую посадку в Якутии, обнаружены и эвакуированы в Среднеколымском районе Якутии. Об этом сообщает ТАСС.

«Для поиска и эвакуации пассажиров и пилота было задействовано воздушное судно Ми-8МТВ «Полярных авиалиний». Примерно в 60 километрах [от Среднеколымска] в лесном массиве визуально были обнаружены семь человек — шесть пассажиров и пилот. Экипаж произвёл посадку и эвакуировал их. Пострадавших нет», — сообщили в авиакомпании «Полярные авиалинии».

Напомним, сегодня утром вертолёт совершил жёсткую посадку в Якутии.