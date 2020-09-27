Пациенты с коронавирусом пожаловались на отсутствие лечения в Новосибирске

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм и из открытых источников

Новосибирцы, госпитализированные в горбольницу, бьют тревогу; несколько дней им не дают никаких лекарств от коронавируса.

За помощью к Сиб.фм обратилась пациентка новосибирской городской больницы № 1, госпитализированная с подозрением на коронавирус. По словам женщины, с прошлого воскресенья ей не сделали тесты, а в одной палате с ней лежит пациентка с подтверждённым диагнозом коронавирус.

«Тут творится полный беспредел! Мы лежим в третьем корпусе, отделение рассчитано на 62 пациента, а тут – 132! Люди лежат в тёмных коридорах. Вещи на полу, еда на полу и на подоконниках», — сообщила Евгения (фамилию пациентки мы не сообщаем в целях безопасности женщины).

Самым страшным, по словам пациентки, является то, что на протяжении нескольких дней пациентам не предоставляют лекарственные препараты от коронавируса. В частности, не ведётся лечение антибиотиками.

Как рассказала Евгения, лечат их студенты и врачи узких специализаций, например, стоматологи. В отделении наблюдается острая нехватка перевязочных средств и расходных материалов.

«Женщине с сахарным диабетом несколько дней не делают пробы на сахар, говорят, нет тест-полосок. Очень многие люди с катетерами, закреплять их нечем, бинтуют чем попало», — рассказала Сиб.фм пациентка горбольницы.

Собеседница Сиб.фм также сообщила, что из-за нехватки мест больных увозят в медицинские учреждения Мошковского и Коченёвского районов.

Сиб.фм направил запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области с просьбой прокомментировать жалобы пациентов.

Напомним, по словам главы минздрава Новосибирской области, в регионе с ковидными больными работают 25-я медсанчасть, горбольница и больницы № 11.