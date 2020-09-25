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Пересолили: установлены признаки злоупотребления солью

сегодня 19:45

Фото pixabay.com

Некоторые не могут принимать пищу,предварительно её хорошенько не посолив; избыток соли наносит вред организму.

Наш современник потребляет ежедневно порядка 3400 мг соли, что может вызвать негативные последствия.

Простейший сигнал о «переедании» соли – жажда после солёной пищи: клетки обезвожены и нужно восстановить баланс. Кроме того, соль заставляет почки вырабатывать больше мочи и вас неудержимо потянет в туалет. Солёное перед сном лучше не употреблять, чтобы спокойно спать ночью. Вызывает солёная пища на ночь утренние отёки. Об этом пишет Express.

Злоупотребление солью приводи к зависимости, если убрать её потом из рациона, организм пройдёт через процессы, сходные с «ломкой» у наркомана, разве что не такие сильные и яркие.

Соль приводит к головным болям, расширяя сосуды. И это – не единственное негативное воздействие соли на мозг: она приводит к торможению умственных процессов. Соль стимулирует образование камней в почках, гастрита, даже рака желудка. На этом фоне повышение кровяного давления уже не смотрится так уж катастрофически. Организм может просто-напросто отравиться солью, тогда вы испытаете все «прелести» процесса: рвота, диарея, слабость.

Напомним, 25 сентября названо необычное растение, выводящее сахар из крови.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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