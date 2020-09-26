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Переведут ли вузы на всеобщую удалёнку в России

сегодня 13:01

Фото из открытых источников

В минобрнауки рассказали о планах по переводу вузов на всеобщую удалёнку; решение за регионами.

Решение о переводе студентов на дистанционный формат обучения будет зависеть от эпидситуации в регионе и в стране в целом. Об этом заявили в минобрнауки.

В целом вопрос о переводе высших учебных заведений России на дистанционный формат обучения пока не планируется.

В министерстве отметили, что учебный процесс организован с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. В частности, к проведению занятий не допускаются преподаватели старше 65 лет.

Переводить вуз на удалёнку или нет – решение принимают в руководстве учебного заведения. Так, с понедельника Российский экономический университет (РЭУ) имени Г. В. Плеханова переводит часть студентов на дистанционное обучение, пишет ТАСС.

Напомним, 26 сентября СибАГС в Новосибирске перевели на дистанционное обучение.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

вузы
Россия
коронавирус

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