Переведут ли вузы на всеобщую удалёнку в России

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В минобрнауки рассказали о планах по переводу вузов на всеобщую удалёнку; решение за регионами.

Решение о переводе студентов на дистанционный формат обучения будет зависеть от эпидситуации в регионе и в стране в целом. Об этом заявили в минобрнауки.

В целом вопрос о переводе высших учебных заведений России на дистанционный формат обучения пока не планируется.

В министерстве отметили, что учебный процесс организован с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. В частности, к проведению занятий не допускаются преподаватели старше 65 лет.

Переводить вуз на удалёнку или нет – решение принимают в руководстве учебного заведения. Так, с понедельника Российский экономический университет (РЭУ) имени Г. В. Плеханова переводит часть студентов на дистанционное обучение, пишет ТАСС.

Напомним, 26 сентября СибАГС в Новосибирске перевели на дистанционное обучение.