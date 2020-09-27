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Полезность каши на завтрак сильно преувеличена

сегодня 18:45

Фото pixabay.com

Каша с утра является непременным участником всех полезных диет; овсянка на завтрак не очень-то и полезна.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова развенчивает мифы об овсяной каше, пишет «Ридус».

Овсяная каша высококалорийная, но не даёт чувство насыщения надолго. Кроме того, вымывает полезные микроэлементы из организма.

Русакова подчёркивает, что пытаться худеть на овсянке – бессмысленно: порция каши содержит порядка 500 килокалорий, что ведёт не к похуданию, а набору веса.

Диетолог рекомендует завтракать белковой пищей, которая хорошо насыщает: яйцами, творогом, омлетом или сырниками. Это ещё и ускоряет обмен веществ, что полезно для фигуры.

Напомним, 2 октября врачи дали советы родителям, какими кашами кормить детей.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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