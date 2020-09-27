Последний день тепла: какая погода ждёт новосибирцев в воскресенье 4 октября
Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм
В Новосибирске сегодня, 4 октября, последний тёплый день; уже завтра погода резко поменяется.
Первое воскресенье октября станет для новосибирцев последним тёплым осенним днём.
По данным сервиса Gismeteo.ru, сегодня в Новосибирске воздух прогреется до отметки + 13 градусов Цельсия.
В течение дня несколько раз могут начаться дожди. Будет ветрено. Порывы могут достигать 12 метров в секунду.
Напомним, синоптики дали прогноз на предстоящую зиму.
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