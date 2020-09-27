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Последний день тепла: какая погода ждёт новосибирцев в воскресенье 4 октября

сегодня 09:55

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске сегодня, 4 октября, последний тёплый день; уже завтра погода резко поменяется.

Первое воскресенье октября станет для новосибирцев последним тёплым осенним днём.

По данным сервиса Gismeteo.ru, сегодня в Новосибирске воздух прогреется до отметки + 13 градусов Цельсия.

В течение дня несколько раз могут начаться дожди. Будет ветрено. Порывы могут достигать 12 метров в секунду.

Напомним, синоптики дали прогноз на предстоящую зиму.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

погода
новосибирск

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