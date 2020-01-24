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ПостCOVID-19: найден овощ, отлично восстанавливающий лёгкие после повреждений

сегодня 19:07

Фото pixabay.com

Медикаменты не являются единственным элементом восстановительной терапии; овощи способны исправлять повреждённые лёгкие.

Данные исследования публикует Food.News. Учёные установили, что томаты помогают восстановлению функции лёгких, пострадавших от воспалений или курения. Нужно съедать ежедневно больше двух помидоров. Можно заменить помидоры яблоками, но их придётся употреблять от трёх в день.

В свою очередь, после перенесённой пневмонии кардиолог и терапевт Светлана Зубаилова рекомендует есть овощи и другие продукты, содержащие витамины и микроэлементы. Обязательно поступление в организм белка, уточнила она для РИА «Новости». При приготовлении не нужно использовать масло и специи, так как желудочно – кишечному тракту тоже нужно восстановиться после антибиотиков.

Испанский врач Алехандро Кановас советует включить в рацион во время пандемии яйца, цельный рис, голубую рыбу и грецкие орехи, помидоры.

Напомним, 21 января названы самые популярные у россиян овощи и фрукты.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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