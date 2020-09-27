Прививки от гриппа, пожар в гостинице и долгожданное тепло в квартирах – Итоги недели Сиб.фм

Коллаж Сиб.фм

Новые рекорды коронавируса, возобновление войны в Нагорном Карабахе, анонсированный заранее и отменённый в последний момент перевод пенсий и пособий на карты «Мир», тропический ливень и первый снег в Новосибирске, скандальные поборы на подарки к Дню учителя – все эти темы могли попасть в наш традиционный итоговый обзор, но из текущей повестки мы выбрали другие события – не менее яркие и важные.

Какие именно – читайте в Итогах недели Сиб.фм.

Беспредел в Искитиме

В понедельник, 28 сентября, новосибирцев потрясла трагическая новость об убийстве Людмилы Кайгородовой – жены главврача Искитимской районной больницы. Она долгое время работала врачом, а теперь уже была на пенсии.

Пока муж был на охоте, неизвестные проникли в дом семьи. Женщину пытали, а затем убили. Бандиты унесли с собой все ценные вещи, которые смогли обнаружить. Преступление поражает хладнокровием, жестокостью и цинизмом. Расследование уголовного дела взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Для местных силовиков дело чести скрыть преступление в максимально короткие сроки.

На прощание с Людмилой Кайгородовой пришли десятки людей. Среди них было много бывших пациентов, которые вспоминали о ней с большой благодарностью.

Конец «Императора»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Во вторник, 29 сентября, загорелся гостиничный комплекс «Император» и прилегающий к нему мебельный магазин. Десятки пожарных несколько часов тушили огонь, который полностью уничтожил фасад здания и привёл к значительным разрушениям внутри. К счастью, обошлось без пострадавших, но ущерб явно будет исчисляться миллионами рублей. Всё, что осталось от «Императора», можно увидеть в фоторепортаже Сиб.фм.

Как стало известно позднее, скорее всего, причиной пожара стали детские игры с огнём. Небольшой костёр, разведённый местной ребятнёй, вышел из-под контроля – пламя перекинулось на здание. С большой долей вероятности отвечать за эти шалости придётся родителям озорников – если, конечно, у них хватит средств на компенсацию.

Смерть под краном

Фото Дениса Калина / Сиб.фм

В среду, 30 сентября, на одной из стройплощадок Новосибирска погиб рабочий. Как сообщил региональный Следком, во время демонтажа крана мужчину зажало между секцией и башней крана. От полученных травм он скончался.

Застройщик оперативно прокомментировал произошедшее – в компании заявляют, что не имеют прямого отношения к трагедии, поскольку кран и погибший сотрудник относятся к подрядчику. Достаточно ли будет этого аргумента, чтобы избежать ответственности за ЧП, покажет время.

Между тем, трагическая история может быть косвенно связано со стройкой нового ЛДС в Новосибирске. Как именно – читайте в материале Сиб.фм.

Город мёрзнет

фото с сайта pixabay.com

В четверг, 1 октября, во все дома Новосибирска должно было прийти долгожданное тепло. Эту дату энергетики называли в качестве крайнего срока подключения отопления. Однако, согреться получилось далеко не у всех.

Жителям нескольких десятков домов пришлось мёрзнуть ещё некоторое время. Понятно, что особого восторга у людей это не вызвало.

При этом в некоторых случаях отсутствие тепла было связано с ремонтом сетей или ненадлежащей подготовкой коммуникаций управляющими компаниями. Новосибирцы недоумевают, почему решение этих проблем было отложено до начала октября.

Очереди за необходимым

Фото Ольги Коминой, 2ГИС

В пятницу, 2 октября, жители Новосибирска пожаловались на огромные очереди в поликлиниках. Горожане массово пошли ставить прививки от гриппа, но не все медицинские учреждения справились с наплывом посетителей. Ситуацию усугубляет нехватка персонала и неудобный для людей график работы.

Так, одна из жительниц Первомайского района рассказала Сиб.фм, что уже неделю пытается попасть на приём к соответствующему специалисту, но не может этого сделать. Больше всего людей возмущает, что поставить прививку нельзя в выходные, чтобы для этого не приходилось отпрашиваться с работы.

Крупнейший и волейбольный

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В субботу, 3 октября, в Новосибирске торжественно открыли крупнейший за Уралом волейбольный центр. В торжественной церемонии открытия центра приняли участие секретарь Совета Безопасности РФ, председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев, Министр спорта РФ Олег Матыцин, Губернатор Андрей Травников, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.

В день открытия в Региональном центре волейбола состоялся матч за Суперкубок России 2020, посвящённый памяти советского волейболиста и тренера Николая Сергеевича Михеева. За главный трофей сразились новосибирский «Локомотив» и «Зенит-Казань». Матч сыгран в рамках второго тура чемпионата России Суперлиги Париматч.

Издержки производства

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Вторая волна коронавируса в России начала выявлять старые проблемы под новым углом: сегодня Сиб.фм узнал историю женщины, которая находится в стенах новосибирской городской больницы № 1 с подозрением на коронавирус.

Со слов женщины, ей не сделали тест на инфекцию, хотя она уже неделю лежит в больнице. Более того, она заявляет, что пациентам не оказывают должного медикаментозного лечения. Подробнее — в материале Сиб.фм.

Такими были самые заметные события с 28 сентября по 4 октября. Чем запомнятся следующие семь дней – расскажем в воскресенье в Итогах недели Сиб.фм.

Берегите себя и своих близких.