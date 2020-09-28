Прощай, Такада: коронавирус унёс основателя бренда Kenzo

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COVID-19 нанёс удар в сердце поклонников модных брендов; с нами больше нет создателя Kenzo.

В 81 год во Франции скончался от коронавируса Кендзо Такада, сообщает Le Mond. Смерть наступила в результате заражения коронавирусом, в госпитале коммуны Нёйи-сюр-Сен.

Японский модельер переехал с Японских островов во Францию в 1965 году. Через пять лет в Париже открылся первый бутик Kenzo, покоривший весь мир. В настоящее время бренд принадлежит фешн-корпорации LVMH.

Напомним, 4 октября новосибирский минздрав ответил на жалобы пациентов с коронавирусом.