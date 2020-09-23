Школьники из Куйбышева стали лучшими спасателями Сибири

Фото ГУ МЧС по НСО

Школьники Новосибирской области стали лучшими в Сибири на полевых лагерях; регион представляла команда из Куйбышева.

В период с 15 по 21 сентября в Сибирском федеральном округе проходили XIV межрегиональные полевые лагеря «Юный спасатель», «Юный пожарный», «Юный водник». Новосибирскую область на соревнованиях представляла команда туристского клуба «Белки» Куйбышевского дома детского творчества. По решению судейской комиссии межрегиональных соревнований, команда Новосибирской области заняла первые места во всех номинациях.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой соревнования проходили в дистанционном формате без выездов команд из региона. Прохождение всех этапов необходимо было фиксировать на видеокамеру и получившийся видеоролик без монтажных склеек направить судейской комиссии.

Команде предстояло продемонстрировать свои навыки и умения в комбинированной пожарной эстафете, проведении поисково-спасательных работ в природной, техногенной среде и на акватории, комплексных силовых упражнениях и кроссе.

Ребята перебирались через условное болото, тушили пожар, на скорость надевали пожарную экипировку, кидали «тонущему» человеку спасательный круг и конец Александрова, проводили деблокирование «пострадавших» из автомобиля и оказывали им первую помощь.

Всего в соревновании приняли участие 72 учащихся общеобразовательных учреждений из девяти регионов Сибири. Победители награждены медалями, дипломами, грамотами и ценными призами.

Теперь Куйбышевские школьники представят Сибирский федеральный округ на Всероссийском этапе, который так же в дистанционном формате пройдет в октябре.

Напомним, в конце сентября новосибирские подростки получили награды за спасение людей на пожаре.