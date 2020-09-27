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Собянин: в Москве стабилизируется ситуация с коронавирусом

сегодня 14:39

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм и из открытых источников

Мэр Москвы оценил ситуацию с коронавирусом; Собянин назвал её стабильной.

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, хотя больницы заполняются, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы видим, как активно загружаются наши больницы, ситуация несколько стабилизировалась, но количество больных всё равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных", — сказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

При этом, по словам мэра, столичные власти пока не планируют переводить на работу с COVID-19 больницы, которые оказывают плановую помощь. Достаточно мобильных госпиталей.

Напомним, 3 октября в Москве за сутки выявили почти три тысячи заражённых коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

1

Теги

Москва
коронавирус
Сергей Собянин

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