Умер певец и музыкант Александр Кальянов

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Скончался певец, музыкант и композитор Александр Кальянов; его самой известной песне был хит «Старое кафе».

Певец и композитор Александр Кальянов ушёл из жизни в возрасте 73 лет. Именно он исполнил популярную песню «Старое кафе», всего же он записал более 100 песен.

Будучи инженером по образованию Кальянов изобрёл устройство для фонограммы и помогал с записью множеству известных российских исполнителей. Среди его клиентов были Алла Пугачёва, Алсу, Григорий Лепс, Лев Лещенко, Филипп Киркоров и многих других.

Причиной смерти артиста называют рак, с которым он боролся несколько лет.

«Он уже не один год боролся с тяжелой болезнью, но в этот приезд уже говорил, что предчувствует скорый уход, не хотелось в это верить. Очень близкий человек был для Аллы. Большой путь вместе прошли», — написал Максим Галкин.