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В больницу под Новосибирском попал удушенный и избитый младенец

сегодня 19:44

Фото СКР

Следователи начали проверку по признакам жестокого обращения с детьми; ранее в Черепановском районе в больницу попал двухмесячный ребёнок с синяками и асфиксией.

В Черепановском районе со следами удушения и побоев госпитализировали двухмесячного ребёнка. Об этом 4 октября сообщила старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области по размещенной в СМИ публикации, из которой следует, что в Черепановском районе в больницу был доставлен двухмесячный ребенок, у которого врачи диагностировали асфиксию и множественные побои на лице, организована доследственная проверка», — сказано в сообщении ведомства.

Следователи изучают информацию о возможном жестоком отношении к ребёнку.

Напомним, на прошлой неделе жителя Омской области начали судить за издевательства над детьми.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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