В какие страны нужно сдавать тест на коронавирус туристам: условия и правила въезда

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Список стран, с которыми Россия восстановила авиасообщение, продолжает расти; в закрытые для российских туристов государства Европы можно попасть транзитом через Великобританию и Турцию, но по по прибытии во многие из них нужно предоставить отрицательный результат теста на коронавирус или сдать анализы на месте.

Австрия. Раньше обязательный отрицательный результат ПЦР-теста требовался по прибытии, причём он должен быть не старше 72 часов. Теперь тест на коронавирус можно сдать прямо в аэропорту Вены. Это позволяет прилететь в Австрию без справки и не попасть в карантин на 14 дней.

Кипр классифицирует путешественников на категории А (безопасные страны от европейских соседей до Канады и Южной Кореи), а также В и С. Пассажиры из стран категорий В и С должны предъявить сертификат отрицательного теста на COVID-19, взятый в течение 3 дней (72 часов) до вылета. Некоторые пассажиры из стран категории В могут оплатить тест по прибытии. К ним относятся граждане и члены их семей, резиденты и различные другие категории путешественников.

В сентябре к категории «A» относились следующие страны:

Канада, Эстония, Финляндия, Грузия, Германия, Республика Корея, Латвия, Литва, Новая Зеландия, Норвегия и Таиланд.

Страны в категории 'Б':

Австралия, Австрия, Бельгия, Китай, Чешская Республика, Дания, Греция, Святой Престол, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Лихтенштейн, Польша, Португалия, Сан-Марино, Словакия, Словения, Швеция, Швейцария, Великобритания и Уругвай.

Однако списки постоянно меняются, так как зависят от ситуации с коронавирусом.

Франция призывает всех, кроме соседей по ЕС и нескольких других стран из безопасного списка, которые приветствуются в Европе, иметь на руках отрицательный ПЦР-тест.

В противном случае туристам, прибывшим из стран с высокой заболеваемостью коронавирусом, нужно сдать тест. Тестирование всех прибывающих из стран с высоким риском заражения коронавирусом организовано в аэропортах. Тест можно сделать и в своей стране, но такие анализы действительны трое суток.

Германия откажет во въезде гражданам тех стран, в которых суточный прирост инфицированных составляет более 50 случаев на 100 тысяч населения.

Берлин ввел частичные или полные ограничения для 11 европейских стран и их отдельных регионов, а также новые правила для туристов.

В группу высокого риска входят Великобритания, Бельгия, Исландия, два региона Франции, Литва, Эстония, Ирландия, Хорватия, Словения, Венгрия и Румыния.

Грузия с 15 сентября ввела новые правила для туристов: иностранцы, въезжающие в Грузию, должны иметь при себе результат ПЦР-теста на коронавирус, сданный в период не ранее 72 часов до въезда в страну.

Страна представляет безусловное право на въезд на свою территорию гражданам только пяти государств – это Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония. Однако граждане Грузии, которые возвращаются из-за границы, в том числе и из этих стран, должны пройти карантин.

С 21 сентября Россия возобновила международное авиасообщение с Белоруссией, Киргизией и Казахстаном.

Казахстан дает право приезжающим выбрать: предъявить справку об отсутствии коронавируса, сдать ПЦР-тест в течение двух суток или пройти двухнедельную самоизоляцию в месте проживания в Казахстане.

При въезде в Белоруссию тест на ковид не потребуется, но при наличии симптомов туриста могут отправить на 14-дневный карантин.

Для въезда в Киргизию тесты на коронавирус пока не требуются.

Египет ужесточил правила въезда в страну из-за коронавируса. С 1 сентября всех туристов, прибывающих в страну, обязали сдавать тест на коронавирус.

Все путешествующие в Египет морским, воздушным или наземным путем обязаны не позднее чем за 72 часа сделать ПЦР-тест на наличие коронавируса и предъявить отрицательный результат на границе.

При этом власти Египта сообщили, что откроют для туристов популярные достопримечательности и разрешат передвигаться по стране.

Напомним, в сентябре сибирячку затравили за жалобу на платный тест на ковид после возвращения из-за границы.