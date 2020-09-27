В Кузбассе за сутки выявили 173 новых заболевших коронавирусом

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

В Кемеровской области за сутки подтверждено 173 случая коронавируса; умерли три человека.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 173 случая заражения коронавирусной инфекцией:

Новокузнецк – 46,

Кемерово – 43,

Междуреченск – 21,

Анжеро-Судженск – 15,

Белово – 7, Киселевск – 7,

Кемеровский МО – 5,

Осинники – 4,

Промышленновский МО – 4,

Берёзовский – 3,

Ленинск-Кузнецкий – 3,

Чебулинский МО – 3,

Прокопьевск – 2,

Крапивинский МО – 2,

Топкинский МО – 2,

Мыски – 1,

Полысаево – 1,

Юрга – 1,

Мариинский МР – 1,

Прокопьевский МО – 1,

Тяжинский МО – 1.

За сутки три пациента скончались. У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Междуреченске.

У женщины 1976 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.

У женщины 1969 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Прокопьевске.

34 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 7510 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3050 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3126 человек.

Напомним, в Новосибирске за сутки умерли три пациента с коронавирусом.