В Кузбассе за сутки выявили 173 новых заболевших коронавирусом
Фото Михаила Докукина/Сиб.фм
В Кемеровской области за сутки подтверждено 173 случая коронавируса; умерли три человека.
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 173 случая заражения коронавирусной инфекцией:
Новокузнецк – 46,
Кемерово – 43,
Междуреченск – 21,
Анжеро-Судженск – 15,
Белово – 7, Киселевск – 7,
Кемеровский МО – 5,
Осинники – 4,
Промышленновский МО – 4,
Берёзовский – 3,
Ленинск-Кузнецкий – 3,
Чебулинский МО – 3,
Прокопьевск – 2,
Крапивинский МО – 2,
Топкинский МО – 2,
Мыски – 1,
Полысаево – 1,
Юрга – 1,
Мариинский МР – 1,
Прокопьевский МО – 1,
Тяжинский МО – 1.
За сутки три пациента скончались. У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Междуреченске.
У женщины 1976 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.
У женщины 1969 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Прокопьевске.
34 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 7510 человек вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 3050 пациентов с диагнозом COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3126 человек.
Напомним, в Новосибирске за сутки умерли три пациента с коронавирусом.
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