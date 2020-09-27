В Новосибирске ищут несовершеннолетнего мотоциклиста: он сбил ребёнка и скрылся

Фото ГИБДД Новосибирска

ГИБДД по Новосибирску обратилась за помощью к горожанам; ищут мотоциклиста, который сбил ребёнка.

В ГИБДД по Новосибирску объявили в розыск неизвестного водителя, который сбил ребёнка.

«3 октября в 17:40 в Советском районе по улице Новоморская, 22 неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на девочку шести лет, которую доставили в больницу, у неё зафиксировали сотрясение головного мозга и ушибы», — сообщил инспектор отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Со слов девочки на неё наехал мотоцикл, предположительно питбайк, которым управлял мальчик лет 12-15.

Госавтоинспекция города Новосибирска напоминает, что водителя скрывшегося с места ДТП грозит административный арест до 15 суток.

Всем кому известно о данном происшествии просим обратиться по телефонам 232 23 51 либо по телефону 232 23 21.

Напомним, 1 октября в Новосибирске водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП.