В Новосибирске назвали дату испытаний обновлённого Ан-2

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Сертификационные испытания Ан-2, разработанного в Новосибирске, могут начаться в декабре; об этом сообщил директор СибНИА.

Начало сертификационных испытаний модернизированного Ан-2, разработанного в конструкторском бюро при Сибирском научно-исследовательском институте авиации (СибНИА) им. С. А. Чаплыгина, запланировано на конец декабря — январь. Они могут продлиться от пяти месяцев до года. Об этом сообщил ТАСС директор СибНИА Владимир Барсук.

«Испытания показывают, что всё, на что мы рассчитывали, достигнуто. Лётная конструкция сделана качественно. Мы надеемся где-то к декабрю все закончить и в конце декабря — начале января приступить к сертификационным испытаниям. В результате самолёт получит разрешение на использование в гражданской авиации. Мы надеемся, что в следующем году мы этот сертификат получим», — сказал Барсук.

Как уточнил директор СибНИА, в модернизированном Ан-2 решён вопрос с обледенением двигателя и повышена его надёжность.

Заказчиком модернизации самолёта выступила монгольская компания.

Напомним, в Бурятии официально прекратили поиски пропавшего Ан-2.