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В Новосибирске сеть «Дядя Дёнер» оштрафована за неподчинение прокурору

вчера 23:35

Фото pixabay.com

В ходе прокурорской проверки сеть не предоставила затребованные у неё документы; представитель предприятия не появился в суде.

На 50 тысяч оштрафована новосибирская сеть «Дядя Дёнер» судом по делу, возбуждённому и.о. прокурора Центрального района Новосибирска Константина Стахнева по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении). Об этом говорят материалы суда.

Прокурорская проверка сети быстрого питания «Дядя Дёнер» началась в июле, к середине месяца прокуратура затребовала ряд документов у предприятия. По мнению прокуратуры, нужная документация предоставлена в полном объёме не была. Судебное заседание прошло без представителя сети быстрого питания и завершилось штрафом в 50 тысяч рублей.

Сеть «Дядя Дёнер» появилась в Новосибирске 11 лет назад, развивается в ряде российских регионов Сибири и Урала, основное блюдо — шаурма. Два года назад прошло размещение облигаций, средства от которой, 60 млн рублей, направлены на развитие сети в Новосибирске.

Напомним, 29 сентября индекс шаурмы показал, что свободных средств новосибирцам не хватает на одну шаурму ежедневно.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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