В Туве платят за сданное незаконное оружие

Фото из открытых источников

Уже как минимум 10 лет в республике меняют незаконное оружие на дензнаки; начался очередной этап программы.

Получить денежное вознаграждение, а не уголовный срок предоставляет жителям МВД по Республике Тува. За добровольно сданный «ствол» республиканский бюджет готов неплохо заплатить, сообщает пресс-служба ведомства.

Сданное нарезное охотничье ружьё или боевое ручное стрелковое оружие, включая короткоствольное, оценивается в 5000 рублей; мины и гранаты «потянут» на 1000. Оружие необязательно должно быть в исправности, но за такое заплатят лишь половину положенной суммы.

Ответственность за незаконное владение оружием наступает с 16 лет и носит характер уголовного наказания. Сдав оружие, гражданин оказывается «чист» перед законом, да ещё с денежной прибавкой. В общей сложности от сдачи оружия до получения вознаграждения проходит не более 20 дней.

Напомним, 23 сентября в общине Виссариона нашли оружейный склад.