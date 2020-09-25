Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в Якутии: на борту были люди

сегодня 08:59

Фот о "Полит.ру"

В Якутии вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку; для поиска и эвакуации пассажиров и экипажа готовится к вылету вертолёт Ми-8.

Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в Якутии, для поиска и эвакуации пассажиров и экипажа готовится к вылету воздушное судно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Полярные авиалинии».

«4 октября около 08:00 по местному времени (02:00 мск) поступило сообщение о том, что в нескольких десятках километрах от города Среднеколымска совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. В настоящее время для поиска и эвакуации пассажиров и экипажа готовится к вылету воздушное судно Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии», — сказали в пресс-службе.

Напомним, в Бурятии прекратили поиски пропавшего самолёта Ан-2.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Якутия
вертолёт
аварийная посадка

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

33043
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30592
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30490
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
28782
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
24405
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22328
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт
22250
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября