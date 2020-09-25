Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в Якутии: на борту были люди

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В Якутии вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку; для поиска и эвакуации пассажиров и экипажа готовится к вылету вертолёт Ми-8.

Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в Якутии, для поиска и эвакуации пассажиров и экипажа готовится к вылету воздушное судно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Полярные авиалинии».

«4 октября около 08:00 по местному времени (02:00 мск) поступило сообщение о том, что в нескольких десятках километрах от города Среднеколымска совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. В настоящее время для поиска и эвакуации пассажиров и экипажа готовится к вылету воздушное судно Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии», — сказали в пресс-службе.

Напомним, в Бурятии прекратили поиски пропавшего самолёта Ан-2.