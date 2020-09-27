Вешали и били по голове: волонтёры спасают в Новосибирске покалеченного пса
Фото со страницы приюта "Лукошко" в социальной сети "ВКонтакте"
Сегодня, в международный день защиты животных, волонтёры просят помощи в спасении искалеченной собаки; неизвестные пробили дворняге голову.
Волонтёры приюта «Лукошко» в Новосибирске обратились за помощью к неравнодушным горожанам.
«Сейчас в приют едет пёс из Мошково. Собаку пытались повесить, потом убить (били по голове) добить у этих .... не вышло.
Помощь нужна экстренно! Голова пробита и уже начинается отёк!», — написали в сообществе.
Как сообщили Сиб.фм волонтёры, в настоящий момент собаку везут в город и сразу же доставят в клинику. Кто и по какой причине изуродовал животное, на данный момент неизвестно. Волонтёры планируют обратиться в полицию.
Если у вас есть желание помочь в спасении собаки, вот реквизиты приюта:
Карта сбербанка 5469 4400 2085 9337; Киви кошелек :89538612882.
Телефон для связи: 8953-861-28-82.
Напомним, в приюте для алабаев рассказали о том, почему спасают собак.
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