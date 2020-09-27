Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Вешали и били по голове: волонтёры спасают в Новосибирске покалеченного пса

сегодня 14:56

Фото со страницы приюта "Лукошко" в социальной сети "ВКонтакте"

Сегодня, в международный день защиты животных, волонтёры просят помощи в спасении искалеченной собаки; неизвестные пробили дворняге голову.

Волонтёры приюта «Лукошко» в Новосибирске обратились за помощью к неравнодушным горожанам.

«Сейчас в приют едет пёс из Мошково. Собаку пытались повесить, потом убить (били по голове) добить у этих .... не вышло.

Помощь нужна экстренно! Голова пробита и уже начинается отёк!», — написали в сообществе.

Как сообщили Сиб.фм волонтёры, в настоящий момент собаку везут в город и сразу же доставят в клинику. Кто и по какой причине изуродовал животное, на данный момент неизвестно. Волонтёры планируют обратиться в полицию.

Если у вас есть желание помочь в спасении собаки, вот реквизиты приюта:

Карта сбербанка 5469 4400 2085 9337; Киви кошелек :89538612882.

Телефон для связи: 8953-861-28-82.

Напомним, в приюте для алабаев рассказали о том, почему спасают собак.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

новосибирск
Жестокое обращение с животными
помощь животным

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

33097
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30644
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30542
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
29867
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
24458
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22367
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт
22361
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября