Вешали и били по голове: волонтёры спасают в Новосибирске покалеченного пса

Фото со страницы приюта "Лукошко" в социальной сети "ВКонтакте"

Сегодня, в международный день защиты животных, волонтёры просят помощи в спасении искалеченной собаки; неизвестные пробили дворняге голову.

Волонтёры приюта «Лукошко» в Новосибирске обратились за помощью к неравнодушным горожанам.

«Сейчас в приют едет пёс из Мошково. Собаку пытались повесить, потом убить (били по голове) добить у этих .... не вышло.

Помощь нужна экстренно! Голова пробита и уже начинается отёк!», — написали в сообществе.

Как сообщили Сиб.фм волонтёры, в настоящий момент собаку везут в город и сразу же доставят в клинику. Кто и по какой причине изуродовал животное, на данный момент неизвестно. Волонтёры планируют обратиться в полицию.

Если у вас есть желание помочь в спасении собаки, вот реквизиты приюта:

Карта сбербанка 5469 4400 2085 9337; Киви кошелек :89538612882.

Телефон для связи: 8953-861-28-82.

Напомним, в приюте для алабаев рассказали о том, почему спасают собак.