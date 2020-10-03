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«Вот это декольте»: фанаты Пелагеи восхищены её смелым образом на съёмках КВН

сегодня 17:46

Фото из Instagram Пелагеи

Уроженка Новосибирска Пелагея участвует в съёмках нового сезона КВН; поклонники уже обратили внимание на её яркий образ.

Почитатели новосибирской артистки Пелагеи восхищаются её образом на съёмках нового сезона юмористического шоу КВН. Фотографию из концертного зала певица опубликовала в своём профиле в Instagram.

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Поля на съёмках второго полуфинала Высшей Лиги КВН. Об эфире сообщим💪🏼 #пелагея #квн #высшаялигаквн #kvnofficial #pelageya #пелагеямыстобой #пелагеянеконцертное

Публикация от Пелагея (@pelageya_insta)

Большинство подписчиков в комментариях обратило внимание на её платье.

«Вот это декольте у Пелагеи!»;

«Пелагея расцвела»;

«Вы очень женственная», — пишут фанаты.

Напомним, ранее бывший муж Пелагеи улетел в Нижневартовск, на родину своей новой возлюбленной.

Автор:
Эдвард Фицлер

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