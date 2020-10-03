«Вот это декольте»: фанаты Пелагеи восхищены её смелым образом на съёмках КВН
Фото из Instagram Пелагеи
Уроженка Новосибирска Пелагея участвует в съёмках нового сезона КВН; поклонники уже обратили внимание на её яркий образ.
Почитатели новосибирской артистки Пелагеи восхищаются её образом на съёмках нового сезона юмористического шоу КВН. Фотографию из концертного зала певица опубликовала в своём профиле в Instagram.
Большинство подписчиков в комментариях обратило внимание на её платье.
«Вот это декольте у Пелагеи!»;
«Пелагея расцвела»;
«Вы очень женственная», — пишут фанаты.
Напомним, ранее бывший муж Пелагеи улетел в Нижневартовск, на родину своей новой возлюбленной.
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