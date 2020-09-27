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«Выткните мне глаза»: ведущая «Ревизорро» пришла в ужас от алтайской турбазы

сегодня 14:03

Скриншот программы "Ревизорро" телеканала "Пятница"

Программа «Ревизорро» побывала в Алтайском крае; ведущая пришла в ужас от грязи и просрочки.

Популярная передача «Ревизорро» проинспектировала туристические комплексы Алтайского края и ни один из них не прошёл проверку. Новый выпуск с Ксенией Милос появился на YouTube-канале «Пятница».

Прежде всего съёмочная группа посетила туристический комплекс «Холмогорье», который позиционируется как мекка любителей гастротуризма.

К своему ужасу, на кухне ведущая обнаружила антисанитарию и нарушения норм хранения продуктов. «Ревизорро» возмутилась закопчёнными стенами, просроченными продуктами и заплесневелым сыром.

«Просто выткните мне глаза, я не хочу больше это видеть», – заключила ведущая.

Ксения Милос обратилась к Роспотребнадзору с просьбой считать репортаж официальным обращением.

Журналистка также не рекомендовала к посещению мини-гостиницу в Бийске и ресторан при мараловом хозяйстве «Каимское+», сообщает «Толк».

Напомним, санатории Алтайского края признали самыми дорогими в стране.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Алтайский край
проверки
гостиницы

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