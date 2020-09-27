«Выткните мне глаза»: ведущая «Ревизорро» пришла в ужас от алтайской турбазы
Скриншот программы "Ревизорро" телеканала "Пятница"
Программа «Ревизорро» побывала в Алтайском крае; ведущая пришла в ужас от грязи и просрочки.
Популярная передача «Ревизорро» проинспектировала туристические комплексы Алтайского края и ни один из них не прошёл проверку. Новый выпуск с Ксенией Милос появился на YouTube-канале «Пятница».
Прежде всего съёмочная группа посетила туристический комплекс «Холмогорье», который позиционируется как мекка любителей гастротуризма.
К своему ужасу, на кухне ведущая обнаружила антисанитарию и нарушения норм хранения продуктов. «Ревизорро» возмутилась закопчёнными стенами, просроченными продуктами и заплесневелым сыром.
«Просто выткните мне глаза, я не хочу больше это видеть», – заключила ведущая.
Ксения Милос обратилась к Роспотребнадзору с просьбой считать репортаж официальным обращением.
Журналистка также не рекомендовала к посещению мини-гостиницу в Бийске и ресторан при мараловом хозяйстве «Каимское+», сообщает «Толк».
Напомним, санатории Алтайского края признали самыми дорогими в стране.
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