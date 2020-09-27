Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться

Фото Зубкова Юлия

Детские пособия выплачиваются согласно действующему законодательству; если средства не приходят, стоит обратиться в соответствующие инстанции.

Своим приказом Минздравсоцразвития РФ определил виды детских пособий и сроки их выплат. Если денег нет или они задерживаются, обращайтесь в территориальный орган Фонда социального страхования РФ. Об этом пишут российские СМИ.

Родитель имеет право на следующие пособия: единовременную выплату при рождении ребенка; ежемесячно – деньги по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет; на ребёнка военнослужащего, находящегося в войсках по призыву; по уходу за ребёнком от 1,5 до 3 лет. Есть ещё региональные выплаты, узнать о которых можно на сайте Фонда социального страхования или в местном управлении органа социальной защиты.

При задержке «детских» выплат от работодателя, стоит пожаловаться на него в территориальный орган Фонда социального страхования РФ по месту регистрации работодателя в качестве страхователя. Ещё один путь – обратиться в региональную трудовую инспекцию или сразу в суд. В зависимости от обстоятельств невыплаты пособия на детей, работодателя ждёт минимум штраф, максимум – уголовное дело.

Напомним, 3 октября стали известные изменения в пособиях в октябре.