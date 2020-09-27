Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться

сегодня 20:41

Фото Зубкова Юлия

Детские пособия выплачиваются согласно действующему законодательству; если средства не приходят, стоит обратиться в соответствующие инстанции.

Своим приказом Минздравсоцразвития РФ определил виды детских пособий и сроки их выплат. Если денег нет или они задерживаются, обращайтесь в территориальный орган Фонда социального страхования РФ. Об этом пишут российские СМИ.

Родитель имеет право на следующие пособия: единовременную выплату при рождении ребенка; ежемесячно – деньги по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет; на ребёнка военнослужащего, находящегося в войсках по призыву; по уходу за ребёнком от 1,5 до 3 лет. Есть ещё региональные выплаты, узнать о которых можно на сайте Фонда социального страхования или в местном управлении органа социальной защиты.

При задержке «детских» выплат от работодателя, стоит пожаловаться на него в территориальный орган Фонда социального страхования РФ по месту регистрации работодателя в качестве страхователя. Ещё один путь – обратиться в региональную трудовую инспекцию или сразу в суд. В зависимости от обстоятельств невыплаты пособия на детей, работодателя ждёт минимум штраф, максимум – уголовное дело.

Напомним, 3 октября стали известные изменения в пособиях в октябре.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

деньги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

33146
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30677
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30577
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
29997
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
24505
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22444
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября
22400
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт