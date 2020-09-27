Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

«Заплатите за COVID»: новосибирские медики вышли на одиночные пикеты

сегодня 22:05

Фото предоставлено Сергеем Комлевым

Медработники Новосибирска в воскресенье провели несколько одиночных пикетов в центре города; медики недовольны ситуацией с выплатами за работу с больными коронавирусом.

В Новосибирске прошла серия одиночных пикетов медицинских работников, которые требуют соблюдения их прав при выплате надбавок за работу с пациентами из группы риска и больными коронавирусом.

Как рассказал Сиб.фм председатель первичной профсоюзной организации «Действие» Сергей Комлев, акции прошли сегодня, 4 октября. По его словам, обошлось без претензий со стороны правоохранительных органов.

Участники акции вышли на пикеты к площади Ленина, мэрии Новосибирска, зданию областного правительства и центральной подстанции скорой медицинской помощи на улице Семьи Шамшиных. На плакатах было написано «Заплатите за COVID».

В резолюции, которую опубликовал профсоюз «Действие», сказано, что медицинские работники не могут рассчитывать на полноценную компенсацию за работу с пациентами из группы риска (подробнее — здесь). Несмотря на это, указано в тексте заявления, фельдшеры ежедневно контактируют с потенциальными носителями коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее Владимир Путин продлил стимулирующие выплаты медикам до января.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

33173
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30692
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30595
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30049
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
24525
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22486
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября
22417
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт