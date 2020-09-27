«Заплатите за COVID»: новосибирские медики вышли на одиночные пикеты

Фото предоставлено Сергеем Комлевым

Медработники Новосибирска в воскресенье провели несколько одиночных пикетов в центре города; медики недовольны ситуацией с выплатами за работу с больными коронавирусом.

В Новосибирске прошла серия одиночных пикетов медицинских работников, которые требуют соблюдения их прав при выплате надбавок за работу с пациентами из группы риска и больными коронавирусом.

Как рассказал Сиб.фм председатель первичной профсоюзной организации «Действие» Сергей Комлев, акции прошли сегодня, 4 октября. По его словам, обошлось без претензий со стороны правоохранительных органов.

Участники акции вышли на пикеты к площади Ленина, мэрии Новосибирска, зданию областного правительства и центральной подстанции скорой медицинской помощи на улице Семьи Шамшиных. На плакатах было написано «Заплатите за COVID».

В резолюции, которую опубликовал профсоюз «Действие», сказано, что медицинские работники не могут рассчитывать на полноценную компенсацию за работу с пациентами из группы риска (подробнее — здесь). Несмотря на это, указано в тексте заявления, фельдшеры ежедневно контактируют с потенциальными носителями коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее Владимир Путин продлил стимулирующие выплаты медикам до января.