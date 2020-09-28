Более полусотни маршруток Омска резко подняли цены на проезд

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Стоимость проезда в маршрутках выросла на 2 рубля; повышение коснулось 62 маршрутов.

В Омске сразу шесть десятков маршруток внезапно подняли цены на проезд. Об этом сообщают местные СМИ.

Дело в том, что перевозчики получили значительные убытки из-за пандемии коронавируса и введённого режима самоизоляции. Владельцы маршруток обращались к властям города за помощью, но услышали лишь отказы. Сфера транспорта несёт значительные убытки, что и привело к повышению цен на проезд.

В среднем стоимость проезда в маршрутках выросла на 2 рубля.

Повышение коснулось маршрутов № 4, 6Н, 8 Н, 11, 22, 30, 47, 47 Н, 54, 59, 61, 63, 68, 73, 83, 89, 97, 99, 110, 117, 201, 203, 222, 272, 275, 276, 302, 303, 304, 305, 307, 309, 200, 323, 331, 335, 339, 344, 345, 346, 350, 359, 362, 385, 386, 392, 393, 399, 409, 410, 411, 415, 418, 421, 424, 425, 430, 434, 445, 500, 511 и 514.

Сейчас в Омске максимальная стоимость проезда составляет 30 рублей.

Напомним, в минувшие выходные о повышении цен на проезд рассказал один из перевозчиков.