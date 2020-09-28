39 классов в школах Новосибирска отправили на карантин

Фото pixabay.com

Заболели коронавирусом и ОРВИ 53 ребёнка; также закрыты три музыкальные школы.

В Новосибирске 39 классов в школах города отправили на карантин из-за коронавируса и ОРВИ. Такое заявление сделал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Градоначальник рассказал, что на карантине находятся 53 школьника. Кроме того, Анатолий Локоть заявил, что в Новосибирске на карантин из-за заражения преподавателей коронавирусом закрыты три музыкальные школы.

На минувшей неделе министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил, что в целом по региону около сотни классов в школах отправлены на карантин.

«88 школ у нас на контроле находится, около 45 по взрослым и по детям около 60 на контроле», — заявлял министр.

Напомним, в Москве из-за коронавируса все школы перевели на дистанционное обучение.