39 классов в школах Новосибирска отправили на карантин
Фото pixabay.com
Заболели коронавирусом и ОРВИ 53 ребёнка; также закрыты три музыкальные школы.
В Новосибирске 39 классов в школах города отправили на карантин из-за коронавируса и ОРВИ. Такое заявление сделал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Градоначальник рассказал, что на карантине находятся 53 школьника. Кроме того, Анатолий Локоть заявил, что в Новосибирске на карантин из-за заражения преподавателей коронавирусом закрыты три музыкальные школы.
На минувшей неделе министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил, что в целом по региону около сотни классов в школах отправлены на карантин.
«88 школ у нас на контроле находится, около 45 по взрослым и по детям около 60 на контроле», — заявлял министр.
Напомним, в Москве из-за коронавируса все школы перевели на дистанционное обучение.
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