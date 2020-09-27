Азербайджанский подросток избил «казака» в Красноярске, после чего извинился

Фото телеграм-канал Readovka

Продолжение получил конфликт на национальной почве, случившийся в Красноярске; подросток поставил двух человек на колени и избил их.

Телеграм – канал Readovka опубликовал ролик, на котором видно как подросток нападает на двоих человек, один из которых в камуфляже, ставит их на колени, заставляет извиняться, после чего избивает. Как выяснилось, подросток – пятнадцатилетний азербайджанец Заур, а человек в камуфляже, якобы, девятнадцатилетний «казак». В итоге Заур в ролике, опубликованном красноярским телеканалом ТВК, извинился за «унижение человеческого достоинства» и заявил, что «все нации равны, нет плохих наций, еще раз приношу свои извинения». Причиной инцидента стало оскорбление Заура двумя красноярцами, которые позже и пострадали.

Напомним, 27 сентября армия Азербайджана начала наступление на Нагорный Карабах.