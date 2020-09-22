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Барана, козла и петуха слепила для Урганта депутат из Новосибирска Наталья Пинус

сегодня 09:58

Фото из Facebook Натальи Пинус

Депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус решила подарить Ивану Урганту глиняных барана, козла и петуха; свистули она слепила после того, как шоумен упомянул сибирячку в эфире авторской программы.

Член горсовета Новосибирска Наталья Пинус изготовила глиняные свистули в форме барана, козла и петуха — игрушки она планирует отправить на шоу «Вечерний Ургант». Поводом для такого символического презента стало недавнее упоминание Пинус в эфире популярной программы, где ведущие обсуждали просьбу народной избранницы о покупке ей печи для обжига керамики.

«Давно я не лепила свистулек, но решила вспомнить это дело. Специально для «Вечернего Урганта». Вот готова троица: Баран, Козёл и Петух. Планирую отправку в начале недели», — написала Пинус на своей странице в Facebook.

Депутат добавила, что к посылке намерена приложить короткое письмо.

«Здравствуйте, Иван!
Спасибо Вам за рассказ обо мне в Вашей передаче. Скоро куплю муфельную печь и планирую творческий проект.
В благодарность сделала Вам свистули:
Барана, Козла и Петуха.
Это для Вас, Дмитрия Хрусталёва и Константина Эрнста.
Решите сами, кому какая достанется.
Буду благодарна, если свистнете в эфире, чтобы знать, что посылка до Вас дошла.
С горячим сибирским приветом,
Наталья Пинус».
Напомним, героиней программы «Вечерний Ургант» Наталья Пинус стала 22 сентября.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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