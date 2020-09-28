Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Британскую вакцину от коронавируса могут начать выпускать в Новосибирске

сегодня 16:11

Фото pixabay.com

Ожидается, что «Вектор-биальгам» может выпустить до 1 млн доз вакцины; сделка может не состояться.

В наукограде Кольцово в Новосибирской области могут начать выпуск вакцины от коронавируса, разработанной британской фармацевтической компанией AstraZeneca. Такое заявление сделал посол России в Великобритании Андрей Келин.

О договорённости Келин сообщил 2 октября. В то же время сделка может не состояться. Как заявил «Коммерсанту» генеральный директор новосибирского фармпроизводителя АО «Вектор-биальгам» Леонид Никулин, на минувшей неделе министерства здравоохранения России и Великобритании договорились о выпуске вакцины в Кольцово. Но в конце недели власти европейской страны выступили категорически против производства в России.

Изначально предполагалось, что «Вектор-биальгам» выпустит до 1 млн шприц-доз для третьей фазы испытаний вакцины.

Напомним, ранее вакцину «Вектора» от коронавируса признали самой безопасной в России.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

0

Теги

коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

31965
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
30799
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30795
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30322
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
24861
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22635
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 4 октября
22563
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт