Британскую вакцину от коронавируса могут начать выпускать в Новосибирске

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Ожидается, что «Вектор-биальгам» может выпустить до 1 млн доз вакцины; сделка может не состояться.

В наукограде Кольцово в Новосибирской области могут начать выпуск вакцины от коронавируса, разработанной британской фармацевтической компанией AstraZeneca. Такое заявление сделал посол России в Великобритании Андрей Келин.

О договорённости Келин сообщил 2 октября. В то же время сделка может не состояться. Как заявил «Коммерсанту» генеральный директор новосибирского фармпроизводителя АО «Вектор-биальгам» Леонид Никулин, на минувшей неделе министерства здравоохранения России и Великобритании договорились о выпуске вакцины в Кольцово. Но в конце недели власти европейской страны выступили категорически против производства в России.





Изначально предполагалось, что «Вектор-биальгам» выпустит до 1 млн шприц-доз для третьей фазы испытаний вакцины.

Напомним, ранее вакцину «Вектора» от коронавируса признали самой безопасной в России.