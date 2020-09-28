Дефицит учителей: в Новосибирскую область направили 80 педагогов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

По программе «Земский учитель» в Новосибирскую область переехали около 80 педагогов; преподаватели начали работу в школах, где ощущается острый недостаток кадров.

Около 80 преподавателей переехали в Новосибирскую область из шести регионов России по программе «Земский учитель». Они уже начали работу в школах малых населённых пунктов области, где недостаток педагогов наиболее ощутим. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра образования Мария Жафярова.

По проекту в регион приехали преподаватели из Алтайского края, из Кемеровской, Иркутской областей, из Республики Бурятия, из Пензенской области, Ханты-Мансийского автономного округа.

Новые учителя будут преподавать иностранные языки, русский язык и литературу, математику, физику и информатику, а также физкультуру. Именно по этим предметам нехватка кадров ощущалась наиболее остро.

В конце учебного года в 2020 году в Новосибирской области зафиксировали дефицит преподавателей: было открыто более 700 вакансий для учителей. Заместитель министра связывает это со строительством новых школ и детских садов. Немаловажную роль в этом сыграли и увольнения педагогов из школ области, и текучка кадров.

Программа «Земский учитель» действует с 1 января 2020 года. Её предложил запустить президент России Владимир Путин. Цель проекта – обеспечить преподавательскими кадрами малые города и сёла, в которых численность населения не превышает 50 тысяч человек. Он рассчитан на педагогов до 55 лет. Участникам предусмотрены подъёмные средства в размере 1 миллиона рублей. По плану в программе примут участие 4,4 тысячи учителей. В 2020 году деньги выплатят 1,8 тысячам учителей, в 2021 году — 1,3 тысячам, в 2022 году — 1,3 тысячам специалистов.

Напомним, ранее стало известно, что около 130 молодых учителей примут участие в программе «Учитель для России».