Деми Мур посетила модный показ в нижнем белье: провокационные фотографии голливудской звезды взорвали интернет

Фотографии из аккаунта demimoore в Instagram

Деми Мур посетила модный показ в откровенном наряде; 57-летняя звезда фильмов «Привидение» и «Солдат Джейн» поразила присутствующих своим образом.

Одна из самых сексуальных актрис современности Деми Мур приехала на показ нижнего белья в Лос-Анджелесе в откровенном наряде. 57-летняя звезда фильмов «Привидение» и «Солдат Джейн» блистала в соблазнительных образах наравне с юными моделями.

Деми Мур приняла участие в модном показе нижнего белья бренда певицы Рианны Savage x Fenty. 57-летняя актриса ничуть не стеснялась стоять рядом с более молодыми знаменитостями — Карой Делевинь и Ириной Шейк. Многие гости отметили, что в свои годы звезда даст фору моделям, которые ходят по подиуму и будоражат мужчин.

Для показа экс-супруга Брюса Уиллиса выбрала образ обольстительницы, подчеркнув его колготками в сетку и кружевным боди. Нижнее бельё выгодно демонстрировало стройное тело и формы актрисы.

На показе актриса мило беседовала с коллегами и флиртовала с молодыми мужчинами. К слову, Голливуд до сих пор не может прийти в себя после скандальных мемуаров звезды.

В книге она подробно описала многочисленные романы, а также отношения с бывшими мужьями — Брюсом Уиллисом и Эштаном Кутчером, — с которыми разошлась со скандалом.

Кроме того, исполнительница Деми Мур рассказала о своих зависимостях и о том, как ей удалось победить пагубные привычки.

Напомним, 30 сентября дочь Деми Мур молодая актриса Румер Уиллис опубликовала в Сети свои фотографии тематики БДСМ.